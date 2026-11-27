AgenPress. Secondo i dati rivisti pubblicati oggi dall’Istituto nazionale francese di statistica e studi economici (Insee), l’economia francese è entrata in recessione.

In base a questi dati, la crescita economica in Francia è stata negativa per due trimestri consecutivi. Nello specifico, nel terzo trimestre di quest’anno il PIL francese è diminuito dello 0,2%, mentre una lieve flessione si era registrata anche nel secondo trimestre. Di conseguenza, il deficit di bilancio francese ha chiuso il terzo trimestre del 2026 al 5,6% del PIL, dopo il 5,3% del secondo trimestre.

Questo andamento è dovuto al fatto che nel terzo trimestre le entrate pubbliche sono aumentate di solo 1 miliardo di euro, rispetto ai 2,4 miliardi di euro del trimestre precedente. Tale calo delle entrate è principalmente attribuibile alla diminuzione dei contributi previdenziali e al calo delle entrate derivanti dall’imposta sul reddito delle società.

Tuttavia, le spese sono aumentate di 3,7 miliardi di euro nel terzo trimestre, principalmente a causa di un incremento delle prestazioni sociali, ma anche per via di un aumento del costo del servizio del debito pubblico francese.