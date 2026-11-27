Il nuovo mandato triennale proseguirà fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2028. Onesti: «Grato per la fiducia, un impegno da rinnovare ogni giorno al servizio dei bambini e delle loro famiglie»

AgenPress. La Santa Sede ha confermato il professor Tiziano Onesti nell’incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS. La riconferma, formalizzata dal Segretario di Stato, Sua Eminenza Cardinale Pietro Parolin, è disposta per un triennio, con scadenza all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.

Il nuovo mandato si pone in continuità con il percorso intrapreso nel precedente triennio, per rafforzare il ruolo del Bambino Gesù quale riferimento, a livello nazionale ed internazionale, nella cura e nella ricerca pediatrica.

«Esprimo al Santo Padre e alla Santa Sede la mia profonda gratitudine per la rinnovata fiducia. Voglio condividere questa conferma con tutte le persone dell’Ospedale che hanno contribuito a raggiungere gli importanti risultati di questi anni. Accolgo il rinnovo dell’incarico con un alto senso di responsabilità e con la consapevolezza che servire il Bambino Gesù significa, prima di tutto, essere al servizio dei bambini e delle loro famiglie» dichiara il presidente Tiziano Onesti. «Le sfide della pediatria ci chiedono, come IRCCS, di unire qualità delle cure, ricerca e capacità di innovazione, senza mai perdere l’attenzione alla persona e alla sua dignità, sempre in collaborazione con il Governo Italiano, il Ministero della Salute e gli Enti del Servizio Sanitario nazionale. Essere un ospedale di riferimento nel panorama italiano ed internazionale comporta la responsabilità di tradurre i progressi della scienza in risposte concrete ai bisogni dei piccoli pazienti e di contribuire a rendere le cure sempre più accessibili. Proseguiremo in questa direzione, dando attuazione al piano pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione e valorizzando le competenze, la dedizione e il lavoro di tutta la comunità dell’Ospedale. È un impegno condiviso, nel quale la missione affidataci dalla Santa Sede si rinnova ogni giorno attraverso la cura, la ricerca e l’accoglienza».