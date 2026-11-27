Ammonimento del Garante Privacy alla direttrice della testata Giallo

AgenPress. Con provvedimento n. 807 del 20 ottobre 2026, il Garante della Privacy ha ammonito la direttrice della testata Giallo per la pubblicazione del numero di cellulare del fratello di Chiara Poggi, vittima del delitto di Garlasco.

Illecito trattamento dei dati: questo quanto è stato accertato dal Garante nei confronti della giornalista, che in un proprio profilo Facebook ha pubblicato il numero di telefono del fratello di Chiara. Secondo la direttrice, la pubblicazione del numero di cellulare è avvenuta per mero errore materiale e non per volontà di diffondere il dato.

Tale utenza telefonica è stata rimossa dal profilo social della direttrice dopo 14 ore.

Il provvedimento del Garante tiene conto della natura colposa della violazione e dell’assenza di precedenti.