Al Teatro Rossini di Palazzo Santa Chiara la terza edizione del summit dedicato alle relazioni economiche e istituzionali tra Roma e Rabat. Due giornate di confronto su investimenti, internazionalizzazione delle imprese, strumenti finanziari e opportunità commerciali. Tra gli interventi istituzionali quello dell’onorevole Andrea de Bertoldi, che ha richiamato il valore del dialogo tra le nazioni come strumento di stabilità, sviluppo e pace

AgenPress. Rafforzare i rapporti economici, consolidare il dialogo istituzionale e costruire nuove opportunità di sviluppo condiviso. Sono stati questi i principali obiettivi della terza edizione del Roma Economic Summit 2026, che si è conclusa ieri, 26 novembre, nella prestigiosa cornice del Teatro Rossini di Palazzo Santa Chiara, a Roma.

Due giornate di incontri e approfondimenti, il 25 e 26 novembre, dedicate al rapporto tra Italia e Marocco e alle prospettive di una collaborazione sempre più strutturata tra i due Paesi. L’iniziativa, organizzata dall’Organismo del Commercio e dell’Industria del Marocco in Italia (OCIMI), con il patrocinio della Regione Lazio, si è sviluppata attorno al tema «Cooperazione economica – Crescere insieme», un titolo che sintetizza la volontà di trasformare le relazioni bilaterali in un progetto concreto di crescita, investimento e collaborazione.

Il summit ha rappresentato un’occasione di confronto tra istituzioni, rappresentanti del mondo imprenditoriale e operatori economici, chiamati a individuare nuove sinergie e a valorizzare le opportunità offerte da due sistemi produttivi che possono trovare nella cooperazione un importante fattore di competitività.

Il rapporto tra Italia e Marocco assume un’importanza crescente nello scenario economico e geopolitico del Mediterraneo. La vicinanza geografica, le relazioni diplomatiche consolidate e la complementarità di diversi settori produttivi costituiscono una base significativa per sviluppare ulteriormente gli scambi commerciali e gli investimenti reciproci.

In un contesto internazionale caratterizzato da trasformazioni profonde, tensioni geopolitiche, ridefinizione delle catene di approvvigionamento e nuove sfide energetiche e industriali, rafforzare i rapporti con Paesi partner rappresenta una scelta strategica.

Il Marocco, grazie alla sua posizione geografica, costituisce un importante punto di collegamento tra Europa, Africa e area atlantica. L’Italia, con il proprio patrimonio industriale, tecnologico e manifatturiero, può contribuire allo sviluppo di collaborazioni in numerosi comparti, dalla trasformazione industriale alle infrastrutture, dall’agroalimentare all’energia, fino ai servizi, alla logistica e all’innovazione.

La cooperazione non riguarda quindi soltanto l’incremento degli scambi commerciali, ma la possibilità di costruire rapporti industriali duraturi, favorire il trasferimento di competenze, sostenere l’internazionalizzazione delle imprese e creare nuove occasioni occupazionali.

È proprio in questa prospettiva che si inserisce il messaggio del Roma Economic Summit: crescere insieme significa riconoscere che lo sviluppo di un Paese può diventare un’opportunità anche per i suoi partner, attraverso relazioni basate sulla fiducia, sulla reciprocità e sulla condivisione degli obiettivi.

Tra i contributi istituzionali della manifestazione ha suscitato particolare attenzione quello dell’onorevole Andrea de Bertoldi, deputato della Repubblica italiana e componente della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati. Il suo intervento si è inserito nel più ampio confronto sulle relazioni economiche internazionali, ponendo l’accento sul valore politico e sociale della cooperazione tra le nazioni. In una fase storica nella quale conflitti, tensioni internazionali e contrapposizioni geopolitiche rischiano di compromettere gli equilibri economici e diplomatici, il dialogo assume un significato che va ben oltre la dimensione istituzionale. La collaborazione economica può infatti rappresentare uno strumento concreto per avvicinare i Paesi, creare interessi comuni e favorire condizioni di maggiore stabilità. Le relazioni commerciali, quando sono accompagnate da un confronto politico e culturale costante, contribuiscono a costruire legami che possono resistere anche alle difficoltà degli scenari internazionali.

La prospettiva richiamata nel corso del summit è quella di superare una logica fondata esclusivamente sulla competizione e sulla contrapposizione, per promuovere invece una cultura della collaborazione, nella quale il vantaggio reciproco diventi il presupposto di uno sviluppo condiviso. Il rapporto tra Italia e Marocco può rappresentare, in questo senso, un esempio significativo di come la diplomazia economica possa contribuire a consolidare la stabilità del Mediterraneo e a rafforzare i rapporti tra Europa e Africa.

La seconda giornata del summit ha dedicato ampio spazio agli aspetti operativi della cooperazione economica, con particolare attenzione agli investimenti, all’internazionalizzazione delle imprese e agli strumenti finanziari in grado di sostenere nuovi progetti imprenditoriali.

Uno degli obiettivi principali è favorire una maggiore conoscenza reciproca dei due mercati, individuando le condizioni necessarie affinché le aziende italiane possano sviluppare la propria presenza in Marocco e quelle marocchine possano rafforzare le proprie relazioni con il sistema produttivo italiano.

In questo percorso un ruolo determinante è affidato alle piccole e medie imprese, che costituiscono una componente essenziale del tessuto economico italiano e rappresentano un potenziale importante anche per la crescita delle relazioni commerciali bilaterali.

L’accesso ai mercati esteri richiede tuttavia strumenti adeguati, conoscenze normative, sostegno finanziario e interlocutori istituzionali capaci di accompagnare le aziende nelle diverse fasi del processo di internazionalizzazione.

Per questo motivo il confronto ha riguardato anche le opportunità di finanziamento, le partnership commerciali e le modalità per facilitare la nascita di collaborazioni tra operatori economici dei due Paesi.

L’obiettivo è passare da una cooperazione prevalentemente basata sugli scambi a un modello più evoluto, fondato sulla realizzazione di progetti comuni, sulla condivisione delle competenze e sulla creazione di valore nel lungo periodo.

Uno degli aspetti più significativi del confronto ha riguardato il ruolo delle nuove generazioni. Parlare di crescita economica significa infatti interrogarsi anche sul futuro delle società, sulle opportunità offerte ai giovani e sulla capacità delle istituzioni di creare condizioni favorevoli per la formazione, il lavoro e la partecipazione.

Le nuove generazioni si trovano davanti a un mercato del lavoro sempre più internazionale, nel quale competenze linguistiche, preparazione tecnologica, capacità di adattamento e conoscenza delle diverse culture rappresentano fattori determinanti.

La collaborazione tra Italia e Marocco può contribuire ad ampliare queste prospettive, favorendo occasioni di formazione, scambio culturale, cooperazione universitaria e nuove esperienze professionali.

Accanto al tema giovanile, il summit ha posto l’attenzione anche sulla partecipazione delle donne alla vita economica, istituzionale e sociale.

La promozione delle pari opportunità e il contrasto a ogni forma di violenza nei confronti delle donne non possono essere considerati temi separati dalle politiche di sviluppo. Una società che intende crescere deve valorizzare tutte le proprie risorse umane, garantendo diritti, sicurezza, autonomia e possibilità concrete di partecipazione.

L’emancipazione femminile e il coinvolgimento delle nuove generazioni rappresentano quindi due condizioni fondamentali per costruire economie più dinamiche e comunità più inclusive.

L’organizzazione del Roma Economic Summit da parte dell’Organismo del Commercio e dell’Industria del Marocco in Italia conferma l’importanza di creare luoghi permanenti di incontro tra il mondo imprenditoriale e quello istituzionale. Iniziative di questo tipo possono svolgere una funzione essenziale nel favorire la conoscenza dei rispettivi sistemi economici, individuare interlocutori affidabili e accompagnare le imprese nella costruzione di nuove relazioni commerciali.

Il dialogo tra operatori italiani e marocchini non deve esaurirsi nella dimensione di un evento, ma tradursi in occasioni concrete di collaborazione, progetti di investimento e rapporti continuativi. Il patrocinio della Regione Lazio conferisce inoltre all’iniziativa una dimensione territoriale importante, valorizzando il ruolo di Roma come luogo di incontro tra istituzioni, imprese e rappresentanze internazionali.

La capitale italiana, per la sua posizione istituzionale e diplomatica, può infatti rappresentare una piattaforma privilegiata per promuovere relazioni economiche e culturali con i Paesi del Mediterraneo e del continente africano.

Il significato più ampio del Roma Economic Summit riguarda proprio la necessità di considerare il Mediterraneo non soltanto come un’area attraversata da tensioni e contrapposizioni, ma come uno spazio di opportunità, dialogo e sviluppo. Le sfide globali, dalla sicurezza energetica alla transizione tecnologica, dalla competitività industriale alla gestione delle trasformazioni del lavoro, richiedono risposte che difficilmente possono essere efficaci se affrontate dai singoli Paesi in modo isolato. Italia e Marocco hanno l’opportunità di rafforzare una collaborazione capace di generare benefici reciproci, valorizzando le rispettive competenze e costruendo nuove forme di integrazione economica. In questo scenario la diplomazia economica diventa uno strumento fondamentale: non soltanto per favorire gli affari e gli investimenti, ma anche per consolidare rapporti di fiducia, promuovere la stabilità e creare condizioni favorevoli alla convivenza pacifica tra i popoli.

La terza edizione del Roma Economic Summit si chiude con una riflessione che supera i confini della dimensione commerciale. La cooperazione tra Italia e Marocco non rappresenta soltanto un’opportunità per le imprese e per gli investitori, ma può diventare un investimento sul futuro delle rispettive società. Costruire relazioni economiche solide significa creare opportunità di lavoro, favorire la circolazione delle conoscenze, promuovere l’innovazione e offrire ai giovani strumenti per affrontare un mondo sempre più complesso e interconnesso.

Il messaggio emerso dal confronto romano è che la crescita non può essere considerata un obiettivo esclusivamente economico. Deve accompagnarsi alla responsabilità sociale, alla tutela dei diritti, alla valorizzazione delle persone e alla ricerca di un equilibrio internazionale fondato sul dialogo.

In questa prospettiva, il Roma Economic Summit 2026 conferma il valore di un percorso di collaborazione tra Italia e Marocco che guarda al Mediterraneo come a un’area strategica nella quale costruire nuove opportunità.

Perché il futuro delle relazioni internazionali non si misura soltanto attraverso il volume degli scambi commerciali o il numero degli investimenti, ma anche attraverso la capacità delle nazioni di costruire fiducia, condividere responsabilità e lasciare alle nuove generazioni un mondo più stabile, aperto e ricco di possibilità.

Aurelio Coppeto – Direttore Responsabile AgenPress