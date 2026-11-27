AgenPress. La tragica morte di Antonio Saccoccio, 65 anni, originario di Formia, ed Emanuele Lo Russo, 36 anni, di Roma, entrambi tecnici civili dipendenti di Rheinmetall Italia, deceduti in Kuwait a seguito di un attacco con droni e della conseguente caduta di schegge, rappresenta una ferita profonda per l’intera comunità nazionale.

Il senatore Domenico Scilipoti Isgrò esprime il proprio più sincero e commosso cordoglio alle famiglie delle due vittime, ai loro affetti più cari e a quanti hanno condiviso con loro il percorso umano e professionale.

“È inaccettabile, dichiara il senatore Scilipoti Isgrò , che ancora oggi, nel 2026, ci siano persone che perdono la vita a causa di eventi bellici, attacchi armati e conflitti che continuano a seminare morte e distruzione. È particolarmente doloroso constatare che due cittadini italiani, due lavoratori civili che si trovavano all’estero per svolgere la propria attività professionale, abbiano perso la vita in un contesto di guerra. Antonio ed Emanuele erano uomini, lavoratori, cittadini italiani, con famiglie, affetti e progetti. Le loro vite non avrebbero dovuto essere spezzate in questo modo”.

Il senatore richiama con particolare fermezza il significato dell’articolo 11 della Costituzione italiana, che sancisce uno dei principi fondamentali della nostra identità repubblicana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

“Non possiamo limitarci a ricordare questo principio durante le celebrazioni istituzionali o attraverso dichiarazioni di circostanza. Il ripudio della guerra deve tradursi in un orientamento concreto e costante dell’azione politica, diplomatica e internazionale del nostro Paese. La guerra non può essere considerata uno strumento ordinario per risolvere le controversie tra Stati. È una tragedia che coinvolge innocenti, distrugge famiglie, compromette il futuro delle nuove generazioni e colpisce troppo spesso persone che non hanno alcuna responsabilità nelle decisioni politiche e militari”.

LA SICUREZZA DEI LAVORATORI CIVILI ITALIANI NELLE ZONE DI CONFLITTO

La vicenda dei due tecnici italiani pone anche una questione di fondamentale importanza: la sicurezza dei nostri connazionali che, per ragioni professionali, si trovano a operare in territori interessati da tensioni internazionali e operazioni militari.

“Occorre interrogarsi seriamente sulle condizioni di sicurezza garantite ai lavoratori civili italiani impegnati all’estero, soprattutto quando operano in prossimità di installazioni militari o in aree esposte a rischi bellici. Non è sufficiente esprimere cordoglio dopo una tragedia: bisogna prevenire, valutare i rischi, adottare misure concrete di protezione e, quando le circostanze lo richiedono, disporre il rientro del personale civile presente nei territori maggiormente esposti”.

Il senatore ritiene pertanto necessario che il Governo, in raccordo con le autorità diplomatiche e con le aziende interessate, faccia piena luce sulle circostanze dell’accaduto, sulle condizioni operative in cui si trovavano i due tecnici e sui protocolli di sicurezza adottati.

È inoltre indispensabile che venga ricostruita, attraverso accertamenti rigorosi e trasparenti, l’esatta dinamica dell’attacco e che siano individuate eventuali responsabilità, evitando conclusioni affrettate prima del completamento delle verifiche.

LA DIPLOMAZIA DEVE PREVALERE SULLA LOGICA DELLE ARMI

“L’Italia deve continuare a svolgere un ruolo di equilibrio, dialogo e mediazione internazionale. Non possiamo accettare che il Medio Oriente e altre aree del mondo diventino teatri permanenti di escalation militari, rappresaglie e attacchi che finiscono per coinvolgere anche cittadini di Paesi estranei alle controversie in corso. La diplomazia deve tornare a essere lo strumento prioritario per affrontare e risolvere le crisi internazionali”.

Secondo Scilipoti Isgrò, la morte di Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo deve rappresentare un momento di profonda riflessione per le istituzioni italiane ed europee, affinché si rafforzi una cultura della pace fondata sul rispetto della vita, sulla cooperazione tra i popoli e sulla ricerca di soluzioni diplomatiche.

“Non possiamo abituarci alle notizie di persone che muoiono a causa delle guerre. Non possiamo considerare inevitabile che uomini e donne, militari o civili, italiani o stranieri, continuino a perdere la vita a causa della violenza armata. Ogni vittima rappresenta una tragedia umana e ogni conflitto che poteva essere evitato costituisce un’occasione mancata per costruire la pace.

La nostra Costituzione ci indica una strada precisa: il ripudio della guerra. Abbiamo il dovere morale e istituzionale di rispettare, difendere e attuare concretamente questo principio. La vita umana deve venire prima di qualsiasi interesse geopolitico, economico o militare. Nessuna strategia internazionale può giustificare il sacrificio di vite innocenti. Alle famiglie di Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo rinnovo la mia più sentita vicinanza e il mio profondo cordoglio. Il loro dolore è anche il dolore dell’Italia intera”.

Sen. Domenico Scilipoti Isgrò, Vicepresidente Nazionale della DC, e Presidente Nazionale di UC.