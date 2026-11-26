Una riflessione di Costantino Del Riccio, presidente del Comitato consultivo della Fondazione per la Comunicazione Istituzionale, sul discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla 43ª Assemblea nazionale dell’ANCI e sul ruolo dei Comuni nella vita democratica della Repubblica

AgenPress. Il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Assemblea nazionale dell’ANCI offre lo spunto per una riflessione sul ruolo dei Comuni nella vita democratica del Paese e sul valore delle autonomie locali, soprattutto nell’ottantesimo anniversario della Repubblica.

Di seguito, l’articolo integrale di Costantino Del Riccio.

Mattarella ai sindaci: «Non esistono due Italie», la Repubblica riparte dai Comuni

Quando Sergio Mattarella parla alle «contrade d’Italia», davanti ai sindaci riuniti a Verona per la 43ª Assemblea dell’ANCI, non si limita a un saluto istituzionale. Nel discorso di apertura di un congresso intitolato «Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica», il Presidente restituisce ai Comuni una dignità politica che spesso la grande narrazione tende a oscurare: non solo articolazioni amministrative, ma luoghi in cui la democrazia diventa quotidiana, i diritti prendono forma e la Repubblica si fa concreta.

Il cuore dell’intervento è il richiamo all’articolo 5 della Costituzione. La Repubblica, ricorda Mattarella, non ha creato le autonomie locali: ne ha riconosciuto l’esistenza storica, facendone un pilastro dell’ordinamento democratico. I Comuni non sono «enti autarchici», formula che Meuccio Ruini contestò già alla Costituente, ma soggetti autonomi, portatori di

un’identità e di una funzione costituzionale.

Non è una questione da storici. In un tempo in cui le istituzioni appaiono lontane e difficili da comprendere, il Comune resta il livello di governo più vicino alle persone. Il sindaco incontra i cittadini nelle strade, nelle scuole, negli uffici, nelle parrocchie, nelle piazze: è l’interlocutore immediato dei bisogni e il primo responsabile della qualità della vita collettiva.

Mattarella ha definito i Comuni una «basilare scuola di democrazia», e l’espressione merita attenzione. La democrazia non vive solo nelle elezioni nazionali o nei dibattiti parlamentari: si alimenta nella capacità delle comunità di decidere del proprio territorio, gestire i servizi essenziali, accogliere e rispondere alle fragilità. La partecipazione locale non è un surrogato della fiducia nelle istituzioni, ma una sua condizione.

Il discorso non si ferma alla celebrazione dell’anniversario. Il Presidente ha indicato le sfide che attendono le amministrazioni: casa, sicurezza, disuguaglianze, degrado, partecipazione dei giovani. Le politiche abitative, soprattutto nelle aree metropolitane, sono tra i nodi più critici: dove affitti e prezzi crescono più dei redditi si apre una frattura economica, territoriale e generazionale.

I giovani faticano a conquistare l’autonomia, le famiglie convivono con precarietà e mobilità forzata, alcune periferie rischiano di trasformarsi in luoghi di esclusione. Da qui l’invito a ripensare un modello di sviluppo urbano che preservi le identità dei territori senza ridurli a semplici mercati immobiliari.

Anche la sicurezza cambia significato. Per Mattarella non coincide con l’ordine pubblico, ma è la «certezza di non essere lasciati soli nelle difficoltà». Servizi accessibili, diritti effettivi, lotta all’esclusione e prevenzione del degrado sono parte della stessa equazione. Polizie locali e forze dell’ordine sono chiamate a tutelare la convivenza, non soltanto a controllare.

Un passaggio importante riguarda il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Mattarella riconosce il ruolo decisivo dei Comuni nell’attuazione dei progetti finanziati con il sostegno europeo, in una fase post-pandemica difficile. Ma il messaggio vero riguarda il metodo: le risorse finiranno, mentre l’esperienza di programmazione, cooperazione e realizzazione non dovrebbe disperdersi.

Ne discende una lezione di governo. Serve una capacità amministrativa stabile, con regole chiare, personale qualificato e una collaborazione effettiva tra Comuni, Province, Regioni e Stato.

Annunciare investimenti non basta: bisogna saperli progettare e realizzare. I Comuni, spesso sottovalutati nelle grandi narrazioni politiche, in questa prova sono stati in prima linea.

La parte forse più forte è la critica all’idea delle «due Italie»: una moderna, connessa, proiettata in avanti; l’altra relegata alle retrovie, segnata da spopolamento e marginalità. Mattarella rovescia questa rappresentazione: non esistono due Italie separate, ma disparità tra cittadini che il principio di universalità dei diritti non può tollerare.

Borghi montani, isole, aree interne e piccoli comuni non sono un residuo del passato né un problema da assistere: sono parte integrante della ricchezza nazionale e chiedono politiche attive su trasporti, sanità, scuola, banda larga, lavoro, cultura, abitazioni e servizi di prossimità.

La parità dei diritti non è tale se dipende dal codice postale o dalla distanza dalle grandi città.

Il discorso si chiude con Giorgio La Pira. Il sindaco di Firenze ricordava che ogni città è legata organicamente a tutte le altre città e civiltà. In un contesto segnato da guerre, tensioni e insicurezza, anche la dimensione locale è un presidio di pace: è lì che si impara a convivere, dialogare e non cedere alla paura. Le minacce informatiche alle scuole italiane, evocate dal Presidente, mostrano quanto siano ormai sottili i confini tra sicurezza nazionale, vita quotidiana e comunità locali. La risposta, suggerisce Mattarella, non è la chiusura né la resa alle paure, ma coesione, compostezza e fedeltà ai valori democratici.

«Libertà è cercare di essere protagonisti del proprio destino»: la frase finale parla ai sindaci, ma riguarda l’intero Paese. A ottant’anni dalla nascita della Repubblica, l’Italia non ha bisogno soltanto di riforme o di risorse, ma di una rinnovata alleanza tra istituzioni e territori. I Comuni, se sostenuti con autonomia, strumenti e responsabilità, possono essere il luogo in cui quell’alleanza torna possibile. È una scommessa che richiede fiducia reciproca: da una parte comunità capaci di assumersi le proprie responsabilità, dall’altra uno Stato che non scambi la vicinanza dei sindaci con una delega in bianco.

Costantino Del Riccio