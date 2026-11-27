Tra le nuove ammissioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Insigniti OMRI figura la Prof.ssa Mirella Falconi Mazzotti, esponente del mondo accademico e istituzionale, il cui percorso professionale si caratterizza per l’impegno nella ricerca scientifica, nella formazione universitaria e nella promozione della cultura

AgenPress. La sua ammissione rappresenta un significativo arricchimento per la Fondazione, che accoglie una figura capace di coniugare competenza scientifica, esperienza accademica e responsabilità istituzionale. Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna, la Prof.ssa Falconi Mazzotti è stata professoressa ordinaria di Anatomia Umana. All’attività didattica ha affiancato un costante impegno nella ricerca scientifica, documentato da numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e da collaborazioni con realtà scientifiche italiane ed estere. Un’attività che ha contribuito allo sviluppo delle conoscenze in ambito medico e morfologico e alla formazione di generazioni di studenti.

Dal gennaio 2025 presiede la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, impegnata nel sostegno allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e nella valorizzazione del suo patrimonio. Ricopre inoltre la presidenza della Fondazione Flaminia, organismo che da oltre trent’anni promuove e sostiene la presenza dell’Università di Bologna in Romagna, favorendo lo sviluppo della didattica universitaria, della ricerca scientifica e dei servizi agli studenti, in stretto rapporto con le istituzioni e le realtà economiche locali.

Il percorso della Prof.ssa Falconi Mazzotti testimonia una significativa integrazione tra ricerca scientifica, formazione universitaria e impegno istituzionale, con una costante attenzione alla crescita culturale e sociale della comunità.

La sua partecipazione arricchisce la Fondazione Insigniti OMRI di competenze ed esperienze che potranno contribuire a rafforzare il dialogo tra istituzioni, università, mondo della ricerca e società civile, in coerenza con lo spirito di partecipazione e di servizio alla collettività che ne anima l’attività.

Il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Insigniti OMRI rivolgono alla Prof.ssa Mirella Falconi Mazzotti un caloroso benvenuto, formulandole i migliori auguri per il suo percorso nella comunità degli Insigniti OMRI.