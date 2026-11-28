AgenPress. In occasione delle esequie di Gianni De Gennaro, l’avvocato Luca Alfredo Lanzalone e il giornalista Lorenzo Somigli, autori di “The Donroe Doctrine”, ricordano la sua figura e l’indispensabile contributo alle relazioni transatlantiche:

“De Gennaro ha lavorato per decenni al rapporto tra Italia e Stati Uniti. Non a quello di rappresentanza, ma a quello operativo: tra polizie, magistrature, apparati, istituzioni. Ha costruito un solido canale di fiducia tra Roma e Washington. Funzionava perché le persone, da una parte e dall’altra, si riconoscevano e si fidavano. Ha spiegato l’Italia agli americani e gli americani all’Italia, con la concretezza di chi conosceva il funzionamento degli apparati.

È così che sono nate cooperazioni che hanno prodotto risultati reali, in indagini e in operazioni condotte insieme, su entrambi i lati dell’Atlantico. È così che il Centro Studi Americani, sotto la sua presidenza, è diventato un punto di contatto stabile, non un luogo di rappresentanza. Quel rapporto è un patrimonio dell’Italia. E dobbiamo tutti essere grati a De Gennaro”.