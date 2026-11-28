AgenPress. In occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS l’UNICEF ricorda che 2,3 milioni di bambini e adolescenti di età compresa tra 0 e 19 anni vivono con l’HIV. Centinaia di migliaia di bambini non hanno ancora accesso alle cure salvavita e i tagli ai finanziamenti minacciano di vanificare i progressi conquistati a fatica.

“In nessun altro momento della storia siamo stati così vicini a porre fine all’AIDS tra i bambini e gli adolescenti”, ha affermato Anurita Bains, Direttrice Associata dell’UNICEF per l’HIV e l’AIDS. “Tuttavia, dobbiamo prestare particolare attenzione alle esigenze specifiche delle ragazze adolescenti in stato di gravidanza, garantendo loro l’accesso a un’assistenza prenatale di qualità, ai mezzi per proteggersi dall’HIV, a un percorso di reinserimento scolastico e all’assistenza sanitaria per la propria salute e quella dei loro neonati”.

Dati principali relativi alla Giornata mondiale contro l’AIDS 2026:

I nuovi casi di contagio dall’HIV tra i bambini di età compresa tra 0 e 14 anni sono diminuiti del 69% dal 2010 . Tuttavia, permangono forti disuguaglianze e le ragazze adolescenti sono particolarmente a rischio: solo nell’Africa subsahariana, ogni settimana oltre 1.500 ragazze di età compresa tra i 15 e i 19 anni contraggono l’HIV.

. Tuttavia, permangono forti disuguaglianze e le ragazze adolescenti sono particolarmente a rischio: L’Africa subsahariana rappresenta oltre l’87% dei bambini e degli adolescenti di età compresa tra 0 e 19 anni che vivono con l’HIV.

Quasi la metà dei bambini con l’HIV a livello globale non riceve cure e, pur rappresentando solo il 3% delle persone colpite da HIV, costituiscono l’11% dei decessi correlati all’AIDS.

a livello globale non riceve cure e, pur rappresentando solo il 3% delle persone colpite da HIV, Nel 2025, ogni giorno 170 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni sono morti per cause correlate all’AIDS.

La regione dell’America Latina e dei Caraibi è all’avanguardia a livello globale nel progresso verso l’eliminazione della trasmissione verticale (da madre a figlio) dell’HIV . Il Brasile è stato validato nel 2025, seguito nel 2026 dalle Bahamas, dalle Isole Turks e Caicos, dalle Barbados e, più recentemente, dalla Guyana, a dimostrazione del fatto che porre fine ai nuovi contagi da virus dell’HIV nei bambini è un obiettivo raggiungibile.

. Il Brasile è stato validato nel 2025, seguito nel 2026 dalle Bahamas, dalle Isole Turks e Caicos, dalle Barbados e, più recentemente, dalla Guyana, a dimostrazione del fatto che porre fine ai nuovi contagi da virus dell’HIV nei bambini è un obiettivo raggiungibile. I tagli agli aiuti globali hanno messo in luce la fragilità dei programmi sull’HIV finanziati dall’estero, determinando una riduzione del 25% dei finanziamenti destinati al contrasto dell’HIV e causando l’interruzione del 22% dei servizi , compresi i test per individuare l’HIV.

hanno messo in luce la fragilità dei programmi sull’HIV finanziati dall’estero, determinando una destinati al contrasto dell’HIV e causando , compresi i test per individuare l’HIV. Se l’attuale calo dei finanziamenti destinati ai programmi al contrasto dell’HIV dovesse proseguire al ritmo attuale, entro il 2040 3 milioni di bambini potrebbero contrarre il virus dell’HIV e quasi 1,8 milioni potrebbero morire per cause correlate all’AIDS , secondo un’analisi dell’UNICEF.

, secondo un’analisi dell’UNICEF. Allo stesso tempo, molti paesi hanno dato prova di leadership nel settore sanitario, con un aumento del 4% dei finanziamenti nazionali destinati al contrasto dell’HIV nel 2025, che ora rappresentano quasi il 60% delle risorse totali destinate alla lotta contro l’HIV.

Sebbene i nuovi contagi da HIV tra i bambini siano diminuiti in modo significativo nell’ultimo decennio e gli strumenti per prevenire, diagnosticare e curare l’HIV siano ormai ampiamente disponibili, i progressi rimangono fragili. I bambini rappresentano solo una piccola percentuale delle persone colpite dall’HIV, eppure continuano a rappresentare una quota eccessivamente elevata dei decessi correlati all’AIDS. Allo stesso tempo, le ragazze adolescenti rimangono al centro dell’epidemia nell’Africa orientale e meridionale, rappresentando 9 nuovi contagi su 10 tra gli adolescenti. Senza investimenti costanti e un sostegno mirato per i bambini più vulnerabili, i progressi verso l’eliminazione dell’AIDS potrebbero subire una battuta d’arresto.

“La scienza e le soluzioni per porre fine all’AIDS esistono. Tuttavia, questo potrà avvenire solo se i Governi e i partner manterranno la volontà, i servizi e gli investimenti fondamentali necessari per portare a termine questa missione”, ha affermato la Direttrice Associata dell’UNICEF per l’HIV e l’AIDS Bains.