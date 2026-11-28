AgenPress. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si dice sorpreso, per non dire sbigottito, di fronte a un nuovo tentativo di strumentalizzazione delle sue parole che, questa volta, lo vorrebbe in contrasto con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In merito alla dichiarazione a margine del 37° Congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati, il Guardasigilli, interpellato sulla vicenda della recente pronuncia del Consiglio di Stato sugli arretrati dei magistrati, ha invece sostenuto la posizione della Premier.

In un momento di profonda crisi per tutti, e pur nella consapevolezza che le sentenze vadano rispettate, il Ministro ha semplicemente auspicato da parte dei magistrati una mozione dei sentimenti per trovare una soluzione comune. Tra le ipotesi possibili, il Guardasigilli ha prospettato diverse modalità e tempistiche del pagamento degli arretrati, nel segno di un assoluto buonsenso che potrebbe trovare d’accordo anche il Governo.

Il Ministro conferma di essere in completa sintonia con la posizione della Presidente Meloni, e che ogni ipotesi di contrasto risulta essere una boutade del fine settimana.