Fiammetta Modena (FI): Ripresa economica: “Confermata dai dati”

- Advertisement -

AgenPress. “I dati in aumento di 253 miliardi, relativi alle fatture elettroniche, indicano che è in atto una ripresa economica reale. “Primeggia il settore delle costruzioni. Ciò è sicuramente un elemento positivo, ma anche quello manifatturiero e dei professionisti di ogni settore. Per quanto riguarda i ristoranti, l’ incremento è stato registrato da giugno in poi”.

Lo dichiara, la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena.

- Advertisement -

“C’è poi un altro elemento – aggiunge la componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama- ovvero la ricerca delle persone da assumere. Le cifre sono anche qui imponenti: parliamo di 526.000, con aziende che hanno a volte molte difficoltà a trovarle, non tanto per la questione del Reddito di Cittadinanza, ma per l’ assenza di profili adeguati”.

Il trend positivo “è confermato anche dalle entrate tributarie: abbiamo avuto, nei primi sete mesi dell’ anno, un aumento del +8,8%”. Bisogna stabilizzare questo rimbalzo e renderlo un motivo di crescita definitiva del nostro Paese”, conclude la parlamentare azzurra.