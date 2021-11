Maratona di New York. Protagonista assoluta un’anatra. Ha corso con le scarpette rosse. Video

- Advertisement -

AgenPress – Una splendida e simpatica anatra ha partecipato alla maratona di New York City e ha lasciato Internet a bocca aperta per la sua dolcezza.

Wrinkle the duck è diventata la protagonista indiscussa di questa edizione.

Il video mostra Wrinkle che ondeggia per strada indossando graziose scarpette rosse. “Ho corso la maratona di New York!! L’anno prossimo migliorerò ancora! Grazie a tutti gli umani che hanno fatto il tifo per me!” legge la didascalia.

L’adorabile pennuto è una vera star di TikTok, dove ha superato i 600mila follower, ed è normale che il video in cui corre la maratona, con tanto di scarpette rosse “da ginnastica” realizzate su misura, sia diventato virale!