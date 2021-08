Vittorio Sgarbi: “Chiamerò Salvini, Palamara il miglior candidato alle suppletive per il centrodestra”

- Advertisement -

AgenPress. “So che il centrodestra è rimasto incuriosito dalla candidatura di Palamara. A parte le perplessità di Gasparri, che non mi sembra siano insuperabili, tale candidatura potrebbe essere accettata tranquillamente da tutta la coalizione.

Per tale ragione, questa sera ne parlerò con Salvini, così come con gli altri amici del centrodestra. Si tratta di una candidatura fortemente provocatoria. Al momento, inoltre, non penso ci siano profili migliori da spendere e soprattutto che possano unire come Palamara, essendo tutti i partiti del centrodestra compatti sulla necessità di cambiare la giustizia. Si tratta di una battaglia che va certamente oltre i colori politici”.