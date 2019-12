Berlusconi: “In Forza Italia non esiste alcun cerchio magico”

Agenpress. In Forza Italia non esiste alcun cerchio magico e – cosa ben più importante – non esiste alcun progetto di scioglimento, di confluenza o di confederazione in qualsiasi forma con la Lega o con altri partiti nostri alleati.

Vi è una leale collaborazione e un profondo rispetto, naturalmente, ma un’opzione di questo tipo non avrebbe senso e non servirebbe a nessuno, né a noi, né alla Lega, perché come ho ribadito centinaia di volte, siamo diversi per idee, per stile, per linguaggio, per elettorato di riferimento.

E’ quanto ha dichiarato, in una nota, Silvio Berlusconi.