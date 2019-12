Rotondi (FI/Dc): Mara Carfagna ha battuto il suo colpo, ora tocca a noi DC, lo faremo il 18 gennaio

Agenpress. “Mara Carfagna ha battuto il suo colpo, rinnovando un’offerta liberale che sarà preziosa per Forza Italia.

Ora tocca a noi democristiani, legati a sigle storiche come Dc e Udc. Ci ritroveremo il 18 Gennaio a Roma per dire finalmente la nostra, con chiarezza e tutti assieme, per la prima volta dopo 26, anni, giusto nel giorno in cui Martinazzoli sciolse la Dc, 18 gennaio 1994.

Abbiamo convocato un consiglio nazionale della fondazione Dc allargato ai partiti firmatari della federazione democristiana e a quanti vorranno associarsi a una riflessione finalmente conclusiva”