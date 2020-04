Coronavirus. Avvocato catanese denuncia il sindaco di Wuhan. “Reato epidemia e attentato trasporti”

Agenpress – Un avvocato catanese, Stefano Francesco Pipitone, fondatore dell’omonimo studio legale, ha depositato una denuncia contro il sindaco di Wuhan e altri funzionari cinesi chiedendo che il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania apra delle indagini “per far luce sulla catena di consapevoli omesse tempestive comunicazioni relative all’outbreak del coronavirus Sars-Cov-2, verificatosi in Cina, nella città di Wuhan” ricordando che la pandemia è considerata dall’Oms e dal Piano Pandemico italiano come “una minaccia per la sicurezza dello Stato”.