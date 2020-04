Regione Lazio. Obbligo vaccino antinfluenzale e antipneumococcica per over 65 e personale sanitario

Agenpress – Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza che prevede l’obbligo di vaccino antinfluenzale e antipneumococcica per gli over 65 e il personale sanitario dal 15 settembre. Il provvedimento prevede inoltre l’inidoneità temporanea del personale sanitario in mancanza di vaccinazione e il divieto di accedere a centri anziani o altri luoghi di aggregazione che non consentano il distanziamento sociale.

La Regione, inoltre, raccomanda il vaccino antinfluenzale per tutti i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni.

“Con questa ordinanza il Lazio raccoglie l’appello lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per ridurre i fattori confondenti per il COVID-19 in presenza di sintomi analoghi”, ha dichiarato Nicola Zingaretti. “E’ una grande operazione di tutela della salute pubblica. Ricordiamo inoltre che ogni anno sono numerosi i decessi per complicanze soprattutto nelle persone più fragili e croniche”, ha affermato l’Assessore alla Sanità D’Amato.

Quando il periodo influenzale ritornerà, i sintomi di Covid-19 potrebbero confondersi, come è già accaduto questo inverno, con quelli tipici dell’influenza. Se tutti gli anziani si vaccineranno sarà chiaramente più facile diagnosticare infezioni da coronavirus e nuovi casi di contagio nel settore più fragile della popolazione, e cioè tra coloro che hanno più di 65 anni. Inoltre, riducendo al minimo le complicazioni da normale influenza, verrebbero liberati posti letto negli ospedali e il servizio sanitario regionale avrebbe meno difficoltà.