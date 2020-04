Rotondi: “Non permetto a Burioni di ironizzare sul prof. Tarro, eroe della lotta al colera nel 1973”

Agenpress. “Il professor Burioni, tra un’intervista e l’altra, trova anche il tempo di polemizzare con me, che ho solo ritwittato un’intervista al “Mattino” del prof. Giulio Tarro, secondo il quale tra un mese con il caldo il Coronavirus ci saluterà per conto suo.

Naturalmente non sono in grado di confutare la tesi del prof. Tarro, ma spero vivamente che sia confermata dai fatti. Non permetto a Burioni di ironizzare sul prof. Tarro, eroe della lotta al colera nel 1973, primario vincitore di concorso all’ospedale Cotugno di Napoli, tuttora ospedale leader in campo infettivologico.

Mi sembra fuori luogo una polemica scientifica, specie su un tema come il Covid-19, sul quale nessuno ha idee precise”.

E’ quanto dichiara, in una nota, l’on. Gianfranco Rotondi (FI-DC).