Sen. Domenico Scilipoti Isgrò. “Walter Ricciardi attacca Trump, sia messo alla porta. Toppa peggiore del buco”

Agenpress. “Il consulente del Ministro Speranza e del Governo, prof. Walter Ricciardi l’ha combinata grossa. Ha postato un tweet di attacco al presidente Usa Trump nel quale si vedono soggetti prendere a pugni un manichino raffigurante il Presidente Usa, con la scritta “Beloved” e sua condivisione.

Ricciardi ha cancellato il post chiedendo scusa, sostenendo che intendeva dire “Essere amato”. Ma la toppa è peggiore del buco in quanto, se così fosse, le due parole dovrebbero essere divise (be loved). Insomma, dimostra anche di non sapere l’inglese o di fare… il furbo.

Ricciardi è membro dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità e forse è sulle spine per la recente posizione assunta da Trump. Il governo italiano chieda immediatamente scusa e lo metta alla porta. Ormai in Italia i virologi possono fare e dire quello che vogliono”.

Lo dichiara, in una nota, il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.