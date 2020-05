Miceli (PD): Lega e Musumeci litigano per rimpasto mentre la Sicilia affonda

Agenpress. Mentre la Sicilia affonda, la maggioranza che sostiene Musumeci non trova di meglio da fare che litigare per un rimpasto di giunta, con la Lega che non prova nessuna vergogna a minacciare la crisi di governo se non avrà assessori e sottogoverni proporzionati al peso politico di Matteo Salvini.

Nessuna parola per la ripartenza. Nessuno spazio ai problemi dei siciliani. Zero proposte e zero soluzioni ai problemi dell’isola. Zero senso di responsabilità. Solo stracci che volano per un posto al sole. Uno squallido teatrino che sta nauseando la Sicilia” .

Lo dice in una nota Carmelo Miceli, Deputato e componente della Segreteria Nazionale del Partito Democratico.