Dl Rilancio: Bergamini (FI), Bene 5s su flat tax, estenderla anche a lavoro dipendente

Agenpress. “Il Movimento 5 Stelle propone di estendere la flat tax per le partite iva fino ai 100mila euro. Molto bene: il prossimo passo sarà di iscriversi a Forza Italia. Intanto annuncio che presenterò un emendamento alla proposta dei grillini per chiedere che la flat tax al 20% sia estesa anche ai lavoratori dipendenti.

Se si vogliono far ripartire i consumi è necessario intervenire sul reddito delle persone fisiche e per farlo occorre tagliare le tasse in maniera drastica”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.