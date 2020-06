Sen. Domenico Scilipoti Isgrò. “Legge omofobia, liberticida ed innecessaria”

Agenpress. “Concordo con la Cei (Conferenza Episcopale Italiana) che in un documento, ha espresso la sua netta contrarietà al disegno di legge Scalfarotto- Zan in tema di omofobia.

E’ un provvedimento innecessario e divisivo, in secondo luogo limitativo della libertà di espressione e della stessa catechesi. Si perverrebbe all’assurdo che un ministro del culto, nello spiegare San Paolo o parti della Scrittura (ma vale per altre religioni) rischia il processo penale.

I soggetti omosessuali come tutti i cittadini hanno già le loro salvaguardie di legge e non vi è alcun bisogno di una normativa ad hoc. Il Paese ha urgenza di ben altri interventi e leggi in un momento di crisi”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.