Salvini: “I litigi del governo su Autostrade stanno condannando la Liguria all’isolamento”

AgenPress. I litigi del governo su Autostrade stanno condannando la Liguria all’isolamento e stanno bloccando 14 miliardi di investimenti e cantieri in tutta Italia.

Tornerò in questa splendida terra (a Masone, Genova e Lerici) per ribadire insieme al presidente Toti e al sindaco Bucci che serve seguire il Modello vincente di Genova: poteri speciali agli amministratori locali, zero burocrazia, azzeramento del codice degli appalti e il Paese riparte ovunque.

Lo dichiara, in una nota, Matteo Salvini.