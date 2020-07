Dl Semplificazioni, Librandi (IV): Si poteva fare di più, ma è un passo avanti nella giusta direzione

AgenPress. “Il Dl semplificazioni non è esattamente il piano shock che speravamo per il bene dell’Italia, ma è un enorme passo avanti nella giusta direzione. E’ arrivato finalmente il tempo “del fare”, si sbloccheranno molte opere pubbliche bloccate dalla burocrazia.

Il nostro Paese, ma soprattutto i nostri cittadini, non hanno mai avuto bisogno di assistenzialismo, hanno sempre avuto bisogno di lavoro, e per quanto possa sembrare retorica, il lavoro nobilita l’uomo, ed è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e ripartire davvero, ma soprattutto smetterla con polemiche inutili, che non portano a niente.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).