Ponte Morandi. Mulé, quando il M5S diceva: “mai più Benetton, smentito da fatti”

Agenpress – “La notizia del giorno è che il Ponte Morandi è affidato ad Autostrade. Non ci sono chiacchiere o dietrologie da fare il Movimento 5 stelle per l’ennesima volta è stato smentito dai fatti, il populismo si è infranto sulla realtà, sulle regole dello Stato di diritto. Conte ha preso in giro il popolo presentandosi a Genova due giorni dopo la tragedia e dicendo “mai più Benetton”, non sapendo o volendo ignorare consapevolmente che quell’azienda è composta per il 70% da investitori stranieri”.

Lo ha detto Giorgio Mule’, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. “Mentre loro giocavano a rincorrere Aspi con la bandiera del giustizialismo in mano in Italia sono crollati altri ponti gestiti da Anas a riprova del fatto che non c’è un disegno criminoso da parte dei “prenditori” ma ci sono delle manutenzioni che non sono state fatte o per mancanza di soldi o per mancanza di personale. E allora mi domando: potevano assumere questo personale? Sì. Lo hanno fatto? No. Potevano assumere personale per l’Agenzia nazionale di sicurezza per le infrastrutture? Sì. Lo hanno fatto? No. Potevano investire qualche miliardo per la manutenzione di strade e autostrade? Sì. Lo hanno fatto? No”.