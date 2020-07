Mes. Italia Viva vota con +Europa a favore. Della Vedova, maggioranza irresponsabile

AgenPress – Alla Camera maggioranza divisa sul voto alla risoluzione che, presentata da +Europa, chiede l’attivazione del Mes: Italia Viva ha infatti votato a favore nonostante il parere negativo del governo. La risoluzione, presentata sulle comunicazioni del premier in vista del Consiglio Ue, non è passata con 402 voti contrari. Forza Italia non ha partecipato al voto.

“Una maggioranza, spaccata e irresponsabile dice No al Mes, seguendo la vuota propaganda del M5S, la cui contrarietà è ideologica e identica a quella dei sovranisti”, dichiara il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

“Zingaretti aveva scritto al Corriere le buone ragioni per cui il PD era favorevole, invitando il Governo a non tergiversare. Come sempre, però, sono prevalsi i veti grillini, Conte ha scelto come sempre di tergiversare e il PD si è adattato votando No al Mes. E’ molto positivo, invece, che Italia Viva abbia mantenuto un atteggiamento coerente e abbia votato Si alla risoluzione di +Europa che impegnava il Governo ad accedere ai fondi del Mes, prestiti a tasso zero. Rinviare a ottobre, dopo la campagna elettorale per le regionali e il referendum, è un azzardo a sfavore dell’Italia che ha il solo obiettivo di tirare a campare. Vedremo oggi pomeriggio se anche in Senato il Pd voterà contro le proprie convinzioni”.