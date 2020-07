Jacopo Cellai (FI) “Solidale con l’Ufficio Stampa della Regione Toscana”

“Mai come in questo momento abbiamo bisogno di informazione di qualità”

AgenPress. “Solidali con i giornalisti dell’Ufficio Stampa della Regione Toscana e dell’Agenzia della Giunta che rischiano di veder abrogato il contratto nazionale di lavoro giornalistico”.

Afferma Jacopo Cellai, Capogruppo e Coordinatore fiorentino.

“Si tratta di professionisti che fanno un lavoro di cui tutta la comunità trae giovamento e che deve essere tenuto in massima considerazione. Come espresso anche dall’Associazione Stampa Toscana quindi, la situazione – aggiunge Cellai – è da tenere sotto controllo perché il quadro che sembra conclamarsi rischia di essere un attacco ad una professione da sempre importante e soprattutto nel preciso momento storico che stiamo vivendo.

Mai come durante la pandemia siamo stati incollati alle notizie, mai come ora abbiamo bisogno di informazioni di qualità e verificate e la Regione è una delle fonti più importanti. C’è da dire – rimarca – però che poco o nulla ci stupisce di questa decisione presa in tempi rapidi e trapelata per vie traverse.

È un modus operandi che abbiamo riscontrato più e più volte nell’attuale governatore Enrico Rossi”.