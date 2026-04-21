Trump: “Se l’Iran non negozia si troverà ad affrontare seri problemi mai visti prima. Tre portaerei statunitensi arriveranno in Medio Oriente”

AgenPress. Trump ha affermato che se l’Iran non avvierà un negoziato, il Paese si troverà ad affrontare seri problemi.

“Beh, negozieranno. E se non lo faranno, si troveranno di fronte a problemi mai visti prima”. “E negozieranno, e si spera che raggiungeranno un accordo equo e che ricostruiranno il loro Paese”.

Gli Stati Uniti sono sulla buona strada per schierare tre gruppi d’attacco di portaerei in Medio Oriente nei prossimi giorni. Il gruppo da battaglia della USS Abraham Lincoln si trova nel Golfo dell’Oman, vicino allo Stretto di Hormuz, a supporto del blocco navale. Il gruppo da battaglia della USS Ford si trova nella parte settentrionale del Mar Rosso. È in missione da circa 300 giorni, una delle missioni più lunghe della storia.

Attualmente la USS George H.W. Bush si trova vicino al Madagascar e si prevede che nei prossimi giorni continui la sua navigazione verso nord, in direzione del Mar Arabico.