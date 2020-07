L’ opinione di Roberto Napoletano. Il mostro italiano da abbattere

Possibile che non capiamo che i tempi eterni delle sentenze penali e civili combinati con le lungaggini amministrative sono ciò che più di ogni altra ragione allontana capitali italiani e internazionali? Possibile che non capiamo che ciò lede la nostra reputazione in Europa e spaventa gli altri anche quando abbiamo assolutamente ragione? Come è nel caso delle miopi meschinità frugali