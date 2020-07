Scicolone (Artelia Italia – Oice) al think tank Re Mind: Immobiliare ed infrastrutture traineranno la ripresa economica del Paese

AgenPress. Gabriele Scicolone, manager romano di esperienza, Ad di Artelia Italia e Presidente Oice intervenendo al think tank Re Mind ha fatto presente “Scontiamo un ritardo decennale, dovuto a tanti fattori concomitanti. Ma le professionalità ci sono, e sono pronte ad accettare la sfida.

Occorrerà attuare una reale semplificazione che ci proietti nell’Italia moderna ed efficiente che meritiamo e sogniamo.

Semplificazione che non sia semplicistica, però; che non giustifichi scorciatoie e ponderi gli effetti collaterali indesiderati delle misure”.

Scicolone ha poi proseguito “Roma Capitale deve ambire a riprendere il posto che gli è congeniale; quello di capitale culturale europea e mondiale.

Di luogo iconico nell’immaginario collettivo a livello mondiale; luogo di storia e di presente.

Ma nel tempo, purtroppo, ha deluso i propri cittadini ed i turisti, con il peso dell’inefficienza.

Gli investitori immobiliari hanno compreso quanta “voglia di Roma” c’è nel mondo; non c’è grande hotel romano che negli ultimi anni non abbia ristrutturato o si sia “rifatto il look”; e molte catene nuove si stanno affacciando. Pensiamo agli investimenti nell’area di Via Veneto o del centro o semi-centro.

Roma si deve preparare ad accogliere una nuova stagione di investimenti immobiliari, diversa da quella milanese, ma altrettanto prolifica”.