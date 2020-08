AgenPress. Secondo quanto riportato dalla piattaforma Rousseau l’esito è stato SI ad entrambi i quesiti.

Il primo quesito in merito alla modifica al mandato zero che consentirà alla Raggi di ricandidarsi ha avuto l’80,1%. Il secondo quesito sulla possibilità di alleanze per le elezioni amministrative con partiti tradizionali il 59,9%. Hanno votato in 40mila.