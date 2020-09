Conte, se falliamo con il recovery fund mandateci a casa. E’ l’anno della fiducia ed entusiasmo

AgenPress – “Il piano Next generation you è un progetto per voi, per restituirvi un Paese migliore. Se perderemo questa sfida avrete il diritto di mandarci a casa.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con gli studenti a Norcia. “L’Italia sta facendo il suo piano nazionale – ha detto ancora Conte – e siamo nella fase avanzata di studio e approfondimento. E’ molto bello che a livello europeo quando hanno pensato a questo grande piano d’intervento per i Paesi più sofferenti per la pandemia lo hanno chiamato Next generation you”.

“Questi sono i giorni della ripartenza, è l’anno della fiducia e dell’entusiasmo. Io volevo condividere con voi questa fiducia e questo entusiasmo”, ha detto ancora Conte.