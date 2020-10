Nizza, Zanni/Campomenosi (Lega), cordoglio a popolo francese, fermare escalation violenze

AgenPress. “Le notizie che arrivano da Nizza sono agghiaccianti. A pochi giorni dalla terribile decapitazione del professor Samuel Paty, un altro orrore in Francia con decapitazioni, morti e feriti. Esprimiamo vicinanza alla comunità di Nizza e a tutto il popolo francese. La barbarie e l’odio non sono mai la risposta: le istituzioni Ue e gli Stati uniscano gli sforzi per rispondere e mettere fine a questa escalation di violenze”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente gruppo ID, e Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo.