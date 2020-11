Covid. Governo pensa a stretta su spostamenti tra Regioni

AgenPress – Il governo starebbe valutando di imprimere una stretta anche agli spostamenti tra le Regioni. Il tema – a quanto si apprende da fonti della maggioranza – sarebbe stato discusso oggi nel corso della riunione a palazzo Chigi ma ancora non sarebbe stata presa nessuno una decisione. Inoltre l’esecutivo starebbe valutando anche di predisporre degli Hotel Covid dove ospitare persone che non avendo spazio a casa per isolarsi rischiano di contagiare i familiari.

Ci sono Regioni dove la situazione è tranquilla. Il problema sono le aree metropolitane. perciò il tema spostamenti tra sarà valutato domani con le Regioni per capire cosa fare, se e come si riesce a differenziare.