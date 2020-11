Fed lascia invariati i tassi di interesse fra 0 e 0,25%. Strumenti a sostegno economia

AgenPress – La Fed lascia i tassi invariati nella sua prima riunione dopo le elezioni. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra lo 0 e lo 0,25%.

“La Fed è impegnata a usare tutti i suoi strumenti a sostegno dell’economia americana in questo momento difficile” per promuovere la massima occupazione e la stabilità dei prezzi, si legge nella nota diffusa al termine della due giorni di riunione, la prima dopo le elezioni. “L’attività economica e l’occupazione continuano a riprendersi ma restano ben al di sotto dei livelli di inizio anno”, prosegue la nota nella quale si precisa che la “strada dell’economia dipende in modo significativo dall’andamento del virus.

La crisi sanitaria continuerà a pesare sull’attività economica, sull’occupazione e sull’inflazione nel breve termine e pone considerevoli rischi alle prospettive economiche nel medio termine”.

“Le condizioni finanziarie restano accomodanti, riflettendo in parte le politiche di sostegno all’economia e il flusso di credito alle famiglie e alle imprese”, aggiunge ribadendo che userà tutti gli strumenti a sua disposizione a sostegno dell’economia e che la pandemia continuerà a pesare sull’economia. Nella sua prima riunione dopo le elezioni, la banca centrale mette in evidenza che il Covid-19 pone considerevoli rischi nel medio termine sull’attività economica.