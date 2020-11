Covid, Fabrizio Cicchitto (ReL): Subito lockdown globale, prima che sia troppo tardi

AgenPress. “Finché siamo in tempo, bisogna raccogliere l’appello dell’ordine dei Medici e dichiarare subito un Lockdown globale, magari con l’esclusione ben studiata delle industrie manifatturiere.

Siamo in ritardo di almeno un mese e mezzo rispetto al decollo della seconda ondata. Ma purtroppo maggioranza e opposizione sono in una sorta di campagna elettorale permanente e trascurano o mistificano quello che sta avvenendo negli ospedali in tutta Italia.”

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà).