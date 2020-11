Covid. Germania. Koch Institut, situazione molto seria. Nelle ultime 24 ore 21.866 casi

AgenPress – “La situazione in Germania è molto seria. I dati dei nuovi contagi restano molto alti, e aumenteranno il numero dei pazienti nelle terapie intensive e i morti”.

Lo ha detto il presidente del Robert Koch Institut Lothar Wieler, l’agenzia governativa incaricata di monitorare l’andamento della pandemia.

Wieler ha anche spiegato che “il sistema sanitario potrà toccare i suoi limiti e l’epidemia potrà diffondersi in modo incontrollato in alcune regioni del Paese”. Il numero dei nuovi contagi nelle 24 ore è stato di 21.866 casi, ieri aveva confermato 18.487 contagi e 261 decessi. Con i nuovi dati, salgono a 727.553 le persone contagiate in Germania e 11.982 quelle che hanno perso la vita. Lo stato maggiormente colpito è la Renania del Nord-Westfalia con 185.138 casi e 2.517 morti.