Patrick Zaki: attivisti pubblicano su Facebook foto del ricercatore dopo l’arresto

AgenPress – Perché Patrick è stato arrestato e perché è ancora detenuto? Una domanda che ci viene posta ogni giorno dal 7 febbraio 2020. Dal primo giorno dell’arresto di Patrick e fino ad oggi – più di nove mesi dopo – persone da tutto il mondo continuano a chiederci perché hanno arrestato Patrick e perché non lo lasciano andare? Una domanda che ci poniamo anche quotidianamente, nella speranza di poter dare un senso a questa miseria. Oggi abbiamo deciso di darti un’idea di chi è Patrick e di lasciarti decidere se merita di essere arrestato per questo”.

Così su Facebook gli attivisti che si battono per la sua libertà e che risale verosimilmente al mese di febbraio, quando il ricercatore egiziano dell’Università di Bologna dopo l’arresto in aeroporto comparì davanti a un giudice a Mansoura, sua città natale, prima del trasferimento al carcere cairota di Tora avvenuto il 6 marzo.

“Patrick aveva lavorato nella società civile in Egitto per oltre quattro anni, prima di decidere di conseguire un master in studi di genere. Durante la sua carriera, Patrick ha lavorato a diversi progetti che avevano tutti una cosa in comune: difendere i diritti delle minoranze. Quei gruppi di minoranza erano così diversi tra loro, che si tratti di minoranze religiose, gruppi di minoranze di genere o comunità emarginate; ha sempre voluto essere una voce per chi non ha voce. Andrebbe fino al limite del pericolo per fare una ricerca su un certo gruppo di minoranza che viene trattato ingiustamente, solo per assicurarsi che il mondo sappia che esistono e stanno soffrendo. Quando Patrick ha lasciato per iniziare i suoi studi post-laurea in Italia, ha deciso di prendersi una breve pausa dal lavoro e di concentrarsi maggiormente sui suoi studi; solo per ritrovarsi ad essere arrestato pochi mesi dopo con false accuse basate su prove false. Tutto questo fa sorgere la domanda, una persona che difende i diritti degli altri è oggi un terrorista? Viviamo in un mondo in cui essere detenuti perché difensori dei diritti umani è accettabile e apprezzato? In un momento in cui è sempre più difficile per tutti noi fare qualcosa per tutte le ingiustizie che vediamo ogni giorno, Patrick ha deciso di continuare ad essere comunque la voce delle minoranze, e ora sta pagando per questo perdendo mesi della sua vita in un piccola cella di prigione. Questa è una realtà che rifiutiamo solennemente e che non dovrebbe più esistere. Continua a lottare per la libertà di Patrick, se non perché è la cosa giusta da fare, almeno perché non ha mai smesso di lottare per gli altri. Questa è una realtà che rifiutiamo solennemente e che non dovrebbe più esistere. Continua a lottare per la libertà di Patrick, se non perché è la cosa giusta da fare, almeno perché non ha mai smesso di lottare per gli altri. Questa è una realtà che rifiutiamo solennemente e che non dovrebbe più esistere. Continua a lottare per la libertà di Patrick, se non perché è la cosa giusta da fare, almeno perché non ha mai smesso di lottare per gli altri”.

