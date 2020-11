Governo, Fabrizio Cicchitto (ReL): Non possono pensare di continuare a prendere in giro la gente

AgenPress. “Se fosse risultato che la Philip Morris aveva dato 2 milioni di euro alla Fondazione Open di Renzi o a qualunque altro partito e il governo nel quale Renzi o quest’altro partito faceva parte aveva ridotto le tasse alle sigarette elettroniche adesso tutto il Movimento 5 stelle starebbe urlando onestà onestà. E invece questo grido lo deve fare in termini autocritici. Non possono pensare di continuare a prendere per i fondelli la gente.”

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto, Presidente Riformismo e Libertà.