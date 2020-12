P.A. Furlan: “Per evitare lo sciopero il Governo smetta di fare annunci”

“E’ molto comodo dire che il 9 le lavoratrici ed i lavoratori pubblici scioperino solo per il contratto. Non è così”, rimarca la leader della Cisl indicando i nodi da affrontare come il precariato nella pubblica amministrazione e la sicurezza del lavoro: “Ci sono tre temi.

Il primo è: basta precariato nella pubblica amministrazione; abbiamo 350mila precari, di cui circa 60mila sanitari e la legge finanziaria proroga, semplicemente, i contratti termine, le co.co.co, i contratti con le partite Iva, quindi il lavoro autonomo. Non ha un piano di assunzioni nella pubblica amministrazione tantomeno nella Sanità. La seconda questione è la sicurezza sul lavoro”, aggiunge Furlan ricordando che “quasi il 70% di lavoratrici e lavoratori che si sono ammalati di Covid sui posti di lavoro sono proprio nel settore sanitario che purtroppo è stato anche costellato di tante morti per Covid preso nel posto di lavoro”. Poi, “certo, c’è anche il contratto. Quello che il ministro Gualtieri non ha detto è che le risorse stanziate, depurate da tutti gli oneri, non garantiscono nemmeno un contratto uguale all’ultimo che abbiamo rinnovato, e ricordo che l’avevamo rinnovato dopo dodici anni di mancato rinnovo contrattuale. Ecco perchè i lavoratori pubblici hanno dichiarato sciopero” tiene a precisare ribadendo: “Si può evitare? Certamente. Lo vogliamo evitare? Certamente. Invece di fare annunci il Governo convochi i sindacati e riapra il tavolo del contratto”. Anche “perchè solo attraverso il contratto” si può lavorare sul tema “della riforma della pubblica amministrazione: si fa attraverso la contrattazione e quegli investimenti nella pubblica amministrazione di cui, per la verità, nella legge finanziaria non abbiamo visto nulla”.