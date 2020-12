Martino (FI): Di Maio è a conoscenza che la libertà è un principio costituzionale e non una concessione di Governo?

AgenPress. “Non sapevo fossimo in regime di dittatura. Apprendo da un Twitter del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio che -cito testualmente- “A Natale e a Capodanno permettiamo ai cittadini di spostarsi tra i piccoli Comuni”, ora mi domando quando è stato e soprattutto da chi eletto “sovrano dell’Italia”, forse è bene ricordargli che siamo un Paese Democratico ed in quanto tale la libertà è un diritto di tutti e ne lui ne nessun altro può permettersi in alcun modo di toglierla a nessuno, anche perchè non è una concessione di Governo, ma un principio costituzionale che evidentemente ignorano.”

Lo dichiara l’On. Antonio Martino, Forza Italia.