Antonio Martino (FI): Autonomi dimenticati da Governo, si faccia subito qualcosa

AgenPress. “Nessuno può essere dimenticato o lasciato indietro, ed è per questo che Forza Italia e tutto il centro-destra unito, si batte da sempre per il bene degli italiani, pensando soprattutto a tutti coloro che il Governo dimentica troppo facilmente, il lavoratori autonomi, che sono il perno della nostra economia, perchè anche grazie a loro che l’economia gira, ecco perchè servono risorse e fondi per permettere la categoria più colpita da questa pandemia, parliamo di partite iva, autonomi che ancora oggi non hanno gli aiuti necessari per ripartire.”

Lo dichiara l’On. Antonio Martino, Forza Italia.