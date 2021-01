Ristori. Ag. Entrate, con dl Natale inviati oltre 628 mln sul conto corrente titolari Partita Iva

AgenPress – Sono stati inviati tutti i bonifici automatici per i ristori previsti dal “Decreto Natale”: si tratta di oltre 628 milioni di euro che arriveranno direttamente sul conto corrente dei titolari di partita Iva interessati – dai ristoratori ai pasticceri – dalle restrizioni dirette a contenere l’emergenza sanitaria da Covid-19 durante le festività natalizie. Lo annuncia l’Agenzia delle Entrate che ha il ruolo di gestione nella distribuzione di queste risorse.

Con quest’ultima tranche di bonifici automatici previsti dal decreto Natale, i contributi erogati dall’Agenzia delle Entrate hanno superato quota 10 miliardi per un totale di 3,3 milioni di bonifici fatti dall’Agenzia guidata da Ernesto Maria Ruffini. L’ultimo invio ha riguardato 221mila bonifici e ha consentito di inviare tutti i contributi automatici previsti dal Decreto Natale mentre è ancora possibile presentare le domande fino al prossimo 15 gennaio 2021. A questi pagamenti devono aggiungersi i contributi per i centri storici delle città turistiche italiane (35mila pagamenti per circa 87 milioni di euro).