Russia. Navalny: Putin infuriato che sono sopravvissuto, mi vuole far arrestare

AgenPress – “Putin è così infuriato per il fatto che sono sopravvissuto all’avvelenamento che ha ordinato al servizio federale penitenziario (Fsin) di andare in tribunale e chiedere di trasformare la mia condanna con la condizionale in una condanna reale.

Lo dice Alexiei Navalny annunciando che il servizio penitenziario russo ha chiesto ad un tribunale di incarcerarlo per aver violato i termini della sospensione condizionale della pena concessagli per una condanna a tre anni e mezzo della fine del 2014

“In connessione con il compimento di un nuovo reato. Questo nonostante il periodo di prova sia terminato il 30 dicembre”.

Navalny è in Germania dopo un presunto avvelenamento del quale è sospettato il Cremlino, ma il mese scorso il servizio penitenziario russo ha ordinato al dissidente di presentarsi subito davanti al giudice di sorveglianza a Mosca in base alla sentenza del 2014 perché altrimenti avrebbe rischiato di finire in carcere.