Bossetti, Avv. Salvagni: “La Suprema Corte ha accolto i ricorsi sull’esame dei reperti”

AgenPress. La Suprema Corte – Prima Sezione Penale – ha accolto i ricorsi della difesa di Massimo Giuseppe Bossetti presentati contro i provvedimenti della Corte di Assise di Bergamo che di fatto negavano la possibilità di visionare ed esaminare i reperti (peraltro mai visti dalla difesa durante le varie fasi processuali) ed i campioni di DNA (ben 54!) che per l’Assise di Brescia erano addirittura esauriti, motivo per cui non veniva concessa la perizia genetica!

Ogni richiesta di approfondimento peritale avanzato per far luce su quel DNA evidentemente “farlocco” è sempre stata respinta, di fatto rendendo impossibile ogni difesa a Massimo Bossetti. Finalmente, sarà possibile accedere a questi misteriosi reperti e portare alla luce quello che è, a mio giudizio, uno dei più gravi errori giudiziari della storia italiana.

Un grazie al team di professionisti che affianca me ed il collega Paolo e che continua a lavorare in silenzio ma senza demordere, per amore della verità e della Giustizia!

Forza Massimo, lentamente ma ci avviciniamo alla verità!

E’ quanto pubblicato sulla pagina Fb dell’Avv. Claudio Salvagni.