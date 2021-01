Santanchè (FDI): silenzio assordante da parte del governo sul caso Iveco Brescia

AgenPress. “Mentre la Cina indisturbata fa “shopping” sulla pelle delle aziende nostrane e dei lavoratori, il governo che fa? pensa solo a spartirsi le poltrone. Quanto sta accadendo a Brescia è vergognoso, mentre la pandemia dilaga c’è chi nel nostro bene bel Paese fa la “campagna acquisti”.

Fratelli d’Italia che ha da sempre a cuore gli italiani ed il loro bene, non può stare a guardare, e dice “no”, scendendo in strada a fianco dei dipendenti Iveco a fronte di una vera e propria razzia in atto, dove l’ennesimo sito industriale italiano con annessi lavoratori rischia la cessione con annessa delocalizzazione.

È doveroso stringerci attorno a tutte quelle categorie di lavoratori, rivendicate da u partito che è costantemente a fianco a loro per l’interesse e le azioni concrete messe in campo ogni giorno, sostituendo una vecchia e distratta sinistra sempre più impegnata nei salotti Radical Chic.

Oggi a Brescia, fine nel resto del Paese, abbiamo il dovere di garantire la salvaguardia di tutti i lavoratori e dei loro posti di lavoro tutelando le loro famiglie.”

Così in una nota, la Senatrice Daniela Santanchè, Fratelli d’Italia.