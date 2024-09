Assago. La consigliera Roberta Vieri annuncia l’ingresso del giornalista Biagio Maimone nel gruppo Assago nel Cuore

AgenPress. “Vogliamo comunicare l’entrata a far parte della nostra squadra di una persona che oltre ad essere un nostro concittadino è anche un professionista che, come tutti noi, ha fatto un’importante scelta di campo. Perché essere un attivista di Assago nel Cuore, esporsi palesemente ad Assago, dichiarandosi apertamente in contrapposizione ad una maggioranza che più che governare, ormai da decenni, fa da padrone annullando completamente il principio della democrazia, non è una cosa scontata e da tutti” ha dichiarato in un video su Facebook la consigliera e capogruppo di “Assago nel Cuore” in consiglio comunale Roberta Vieri, la quale ha aggiunto: “Diciamo che schierarsi sotto il simbolo di un partito politico è una cosa, ma farlo scegliendo una lista indipendente è una vera e propria scelta di coscienza, non di pura appartenenza o di comodo.

La decisione, quindi, del giornalista e scrittore Biagio Maimone di entrare con un ruolo attivo in Assago nel Cuore ha un significato importante. Abbiamo avuto modo di condividere valori, pensieri e progetti in totale accordo sul bisogno di ridare un valore al fare politica, di riportare il cittadino al centro e tornare al suo vero significato. Insieme proporremo attività culturali e sociali, creeremo strumenti che azzereranno la distanza tra cittadino e politica e daremo il giusto risalto mediatico alle attività con una corretta e puntuale comunicazione. Perché per noi fare opposizione non è solo giudicare l’operato altrui, ma anche e soprattutto dimostrare che una concreta alternativa esiste ed è possibile. Diamo quindi un caloroso benvenuto a Biagio, che, oltre ad avere un ruolo di content creator, collaborerà per la realizzazione dei progetti e ne seguirà la comunicazione”.

Il giornalista ha risposto con una nota: “Ringrazio Roberta e tutti gli attivisti e amici della Lista ‘Assago nel Cuore‘ per questa opportunità offertami. Ho finalmente deciso di fare qualcosa di bello e giusto per questa città, ossia far vivere la cultura della democrazia che – ahimè – appare essere stata tacitata nella verde cittadina di Assago, che merita di essere amata per il culto del bello e della natura”.

Maimone ha poi sottolineato con vigore: “La mia non è una scelta politica. Desidero sfatare il concetto secondo il quale chi si impegna per la collettività debba necessariamente appartenere ad un partito o ad uno schieramento politico.

Fare politica, pertanto, non è certamente legato alla partitocrazia, ma può connotarsi nei termini di impegno civico.

Prendo atto del fatto che l’operato dell’attuale amministrazione non solo è lontano dai miei principi e dai miei valori umani, ma è anche sorretto

da un intento molto conservatore e poco democratico che esclude tanta parte dei cittadini e i loro reali interessi. Quando ho avuto modo di collaborare con il Comune, in qualità di addetto stampa, ho contribuito a far vivere una forma di comunicazione

‘dal volto umano’ creando i presupposti che hanno consentito al Sindaco di farsi conoscere in tutta Italia come un politico attento alla dimensione sociale ed umana.

Ora mi pare che manchi tutto questo, che manchi la centralità della persona, che, quando viveva, ha consentito ad Assago di essere considerato un Comune virtuoso.

Siamo alla deriva e alcuni episodi di prepotenza politica attestano una forte presa di posizione molto classista, che tende a creare divisionismo sociale e discriminazioni.

Con la lista Civica ‘Assago nel cuore’ mi piacerebbe creare un polo alternativo a Milano, in cui si pongano in essere iniziative che esaltino la cultura della bellezza morale ed umana, nonché della sostenibilità.

Mi piacerebbe dare vita ad un osservatorio per i diritti del cittadino, che si ispiri ai modelli degli Stati europei e mondiali che sanciscono la tutela dei diritti umani, che possa interfacciarsi anche con altri Comuni del Nord e del Sud Italia.

La politica dal volto umano è quella politica che deve affermarsi!

Potrà affermarsi con l’ausilio di una comunicazione che sia orientata al futuro, alla bellezza, alla parola creativa ed inclusiva, a realizzare progetti di vita che pongano al centro la persona ed il suo reale benessere.

Assago potrà, in tal modo, diventare un modello di città ospitale e moderna, attenta a tutte le problematiche che riguardano la dimensione umana.

Dovranno porsi al servizio della città di Assago donne e uomini volenterosi di costruire una città ‘dal volto umano'”.