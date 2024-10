Primo ministro giapponese: l’attacco dell’Iran a Israele è “inaccettabile”

AgenPress. Il neo primo ministro del Giappone, Shigeru Ishiba, ha definito “inaccettabile” l’attacco lanciato ieri dall’Iran contro Israele.

“L’attacco dell’Iran è inaccettabile e lo condanniamo fermamente. Allo stesso tempo, speriamo di collaborare con gli Stati Uniti per evitare la possibilità che la situazione in Medio Oriente si aggravi fino a sfociare in una guerra totale“- ha dichiarato Ishiba alla stampa giapponese dopo un colloquio telefonico avuto con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.