Previsioni Meteo del 15 Ottobre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 15 Ottobre 2024.

AL NORD – Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, locali aperture sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo ancora asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare su Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna; peggiora nella notte con isolati piovaschi sulle Alpi occidentali.

AL CENTRO – Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con ancora assenza prevalente di nuvolosità.