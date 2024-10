Tovaglieri (Lega), attacco ECRI pretestuoso e infondato, agenti meritano encomio

AgenPress. “Solidarietà e vicinanza alla Polizia di Stato per l’attacco pretestuoso e senza alcun fondamento promosso dal Consiglio europeo contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), che ha accusato gli agenti italiani di essere razzisti nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana.

Altro che attacchi, i nostri poliziotti meritano un particolare encomio per la complessa attività di prevenzione e contrasto alla criminalità portata avanti sul territorio con professionalità e abnegazione, in condizioni operative spesso molto difficili anche a causa della crescente presenza di immigrazione irregolare, che sovente genera situazioni delicate e non sempre semplici da gestire.

A fronte di pochi che tentano di screditare il lavoro straordinario compiuto dagli agenti per garantire la nostra sicurezza, ci sono milioni di italiani che credono nella legalità e che si affidano alla Polizia di Stato affinché questo fondamento della convivenza civile sia garantito e difeso ogni giorno”.

Così in una nota l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri, che sul tema ha inviato una lettera di solidarietà ai rappresentanti sindacali della Polizia di Stato.